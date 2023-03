Lielbritānija: okupantu Melnās jūras flotes darbības ierobežo Ukrainas bezapkalpes uzbrukuma draudi

Krievijas Melnās jūras flotes darbības ierobežo potenciālie draudi, kurus rada Ukrainas bezapkalpes militārās ierīces, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka 2023. gada 22. martā vismaz trīs bezapkalpes virszemes kuģi (USV) un viens bezpilota lidaparāts mēģinājuši dot triecienu Krievijas jūras spēku bāzei Sevastopolē, kura atrodas okupētajā Krimā.

Publiski pieejamie ziņojumi liecina, ka vienu USV apturējušas aizsardzības konstrukcijas, bet divi tika iznīcināti ostā. Krievijas amatpersonas paziņoja, ka neviens tās kuģis neesot cietis. Tiek ziņots, ka iepriekšējā USV uzbrukumā Sevastopolei 2022. gada 29. oktobrī tika sabojāts mīnu kuģis "Ivan Golubets" un fregate "Admiral Makarov", norāda Lielbritānijas ministrija.

Lai gan šie Ukrainas uzbrukumi, visticamāk, nespēja sabojāt okupantu militāros resursus, USV radītie draudi turpina ierobežot Krievijas Melnās jūras flotes darbības, noslēgumā raksta britu izlūki.

