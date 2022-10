Lielbritānija: paziņojums par Krievijas-Baltkrievijas spēku grupu ir mēģinājums demonstrēt abu valstu solidaritāti

Paziņojums par Krievijas-Baltkrievijas spēku grupas izveidi, visticamāk, ir mēģinājums demonstrēt abu valstu solidaritāti un pārliecināt Ukrainu novirzīt spēkus uz ziemeļu robežu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 14. oktobrī Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka jaunajā Krievijas un Baltkrievijas spēku grupā tiks iesaistīti 70 000 Baltkrievijas karavīru un līdz 15 000 krievu. Dienu vēlāk Baltkrievijas varas iestādes publicēja video, kurā tika apgalvots, ka tajā redzama Krievijas karaspēka ierašanās Baltkrievijā. Tomēr maz ticams, ka Krievija patiešām ir izvietojusi Baltkrievijā ievērojamu skaitu karavīru.

Tāpat maz ticams, ka Krievija spēs ģenerēt izziņotā apjoma kaujas gatavus formējumus: tās spēki atrodas Ukrainā. Savukārt Baltkrievijas armija, visticamāk, saglabā minimālu spēju veikt sarežģītas operācijas, noslēgumā ziņo britu izlūki.

