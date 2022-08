Lielbritānija: pēc sprādzieniem aviobāzē Krievijas Melnās jūras flotes spējas ir būtiski mazinājušās

Pēc šonedēļ notikušajiem sprādzieniem okupētajā Krimā Krievijas Melnās jūras flotes aviācijas spējas tagad ir ievērojami mazinājušās. Šis incidents, visticamāk, liks Krievijas armijai pārskatīt draudu uztveri, jo Krima līdz šim tika uzskatīta par drošu aizmugures zonu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

9. augustā Krievijas Saki militārajā bāzē, kas atrodas okupētās Krimas rietumos, notika sprādzieni. Aculiecinieku video redzamie lielie sēņu mākoņi gandrīz noteikti radušies līdz pat četru neatsegtu munīcijas uzglabāšanas vietu uzspridzināšanas rezultātā, ziņo Londona.

Britu izlūki raksta, ka vismaz pieci iznīcinātāji-bumbvedēji Su-24 "FENCER" un trīs daudzfunkcionālas lidmašīnas Su-30 "FLANKER H" gandrīz noteikti tika iznīcināti vai nopietni bojāti sprādzienos. Saki centrālā zona ir nopietni bojāta, taču lidlauks, visdrīzāk, joprojām ir izmantojams.

Lielbritānija uzsver, ka astoņu kaujas lidmašīnu zaudēšana veido nelielu daļu no kopējās Krievijas lidmašīnu flotes, kas ir pieejamas kara atbalstam. Tomēr Saki galvenokārt tika izmantota kā bāze Krievijas Jūras spēku Melnās jūras flotes lidmašīnām.

