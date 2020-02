Lielbritānija piemēros stingrākus noteikumus terorismā notiesātajiem

Pēc svētdien Londonā notikušā terorakta Lielbritānijas valdība attiecinās stingrākus noteikumus pret personām, kas notiesātas par terorismu, pirmdien paziņojis premjerministrs Boriss Džonsons.

Londonā policija svētdien nošāva vīrieti, kurš uzbrukumā ar nazi ievainoja divus cilvēkus. Uzbrucējs - 20 gadus vecais Sudešs Ammans - nesen bija atbrīvots no cietuma pēc tam, kad izcietis pusi no trīs gadu cietumsoda, kas viņam tika piespriests par materiālu ar teroristisku saturu izplatīšanu. Pēc atbrīvošanas no cietuma policija viņu novēroja.

"Mēs paziņosim par tālākiem plāniem fundamentālām izmaiņām sistēmā, lai tiktu galā ar tiem, kas notiesāti par terorismu," sacīja Džonsons. Britu politiķi ir vairākkārt aicinājuši piemērot stingrākus noteikumus terorismā aizdomās turamajiem, sevišķi, pēc uzbrukuma, kurā bijušais notiesātais pērnā gada novembrī nodūra divus cilvēkus uz Londonas tilta, pirms viņu pašu nošāva britu policija. Vēl trīs cilvēki šajā teroraktā tika ievainoti.

Džonsons sacīja, ka pēc šī uzbrukuma valdība rīkojusies ātri, lai ar jauniem pasākumiem stiprinātu cīņu pret terorismu, tostarp paredzot garākus cietumsodus un lielāku finansējumu policijai. Svētdien Londonā uzbrukumu sarīkojušais vīrietis islāma ekstrēmismam pievērsās 17 gadu vecumā, kad dzīvoja kopā ar savu māti un jaunākajiem brāļiem un māsām. Policijas redzeslokā viņš nonāca 2018.gada aprīlī un mēnesi vēlāk tika aizturēts.

Kad policisti pārbaudīja viņa datoru un telefonu, tajos tika atrasti materiāli par spridzekļu izgatavošanu un teroraktu īstenošanu, atklāja prokuratūra. 2017.gada decembrī Ammans publicēja attēlu ar teroristu grupējuma "Daesh" līderi Abu Bakru al Bagdadi, kurš pērnā gada oktobrī tika nogalināts ASV specvienības uzbrukumā Sīrijā. Ziņā savam brālim Ammans pauda viedokli, ka ""Islāms valsts" ir šeit uz palikšanu".

Ammans arī raksturoja jezīdu sievietes kā verdzenes un apgalvoja, ka Korāns pieļauj viņu izvarošanu. Kādā citā ziņā viņš iedrošināja savu draudzeni nogriezt galvas saviem vecākiem. Policija sacīja, ka viņš arī rādījis savai ģimenei teroristu organizācijas "Al Qaeda" interneta žurnālu.