Lielbritānija: potenciāls konflikts ar NATO Krieviju neattur no uzbrukumu veikšanas alianses tuvumā

Krievija pēdējo nedēļu laikā ar droniem veikusi triecienus Ukrainas ostām, cerot tādējādi apturēt starptautisko tirdzniecību, teikts jaunajā izlūkošanas informācijā, kuru publicēja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Pēdējo divu nedēļu laikā Krievija, izmantojot Irānā ražotos "Shahed" dronus, veikusi vairākus triecienus Ukrainas Donavas upes ostu virzienā. Visticamāk, Krievija tādējādi mēģina piespiest starptautisko kuģniecību pārtraukt tirdzniecību caur šīm ostām.

Līdz šim droni trāpījuši arī mērķiem, kas atradušies netālu no Rumānijas robežas – vien 200 metru attālumā. Londona norāda, ka Krievija ir gatava riskēt uzsākt konfliktu ar NATO, veicot triecienus netālu no tās teritorijas.

Pastāv iespēja, ka okupanti izmanto tieši "Shahed" dronus, jo uzskata, ka tādējādi pastāv mazāks risks konflikta eskalācijai nekā, ja tā izmantotu spārnotās raķetes. Droniem arī ir mazākas kaujas galviņas nekā spārnotajām raķetēm.

