Lielbritānija: Prigožins pārstājis noliegt saistību ar 'Vagner'

Pēdējo divu mēnešu laikā Krievijas privātā militārā uzņēmuma 'Vagner' īpašnieks Jevgeņijs Prigožins ir pārstājis izlikties, ka nav saistīts ar šo grupējumu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona pieļauj, ka Prigožins, iespējams, cenšas spodrināt savu uzticamību saspringtajā Krievijas nacionālās drošības sistēmā.

Prigožins 23. oktobrī paziņoja, ka "Vagner" spēki Ukrainā dienā virzās uz priekšu par 100–200 metriem, kas, viņaprāt, ir "normāli mūsdienu karadarbībā". Saskaņā ar Krievijas militāro doktrīnu Maskavas spēki dienā plāno virzīties uz priekšu par 30 kilometriem vai vairāk teju jebkuros apstākļos. Februārī Krievijas spēki plānoja mēneša laikā doties 1000 kilometrus uz priekšu cauri Ukrainai, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Septembrī Ukrainas spēki virzījās uz priekšu par vairāk nekā 20 kilometriem dienā, noslēgumā raksta britu izlūki.

