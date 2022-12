Lielbritānija: Putina ikgadējās preses konferences atcelšana saistīta ar bažām par kara kritiku

Lai gan jautājumi parasti tiek izskatīti iepriekš, Krievijas diktatora Vladimira Putina ikgadējās preses konferences atcelšana, visticamāk, ir saistīta ar pieaugošajām bažām par pretkara izjūtu izplatību Krievijā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 12. decembrī Kremlis apstiprināja, ka Vladimirs Putins nerīkos savu ikgadējo preses konferenci. Šī būs pirmā reize 10 gadu laikā, kad šis pasākums nenotiks.

Preses konference ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu Putina mēģinājumos iesaistīt sabiedrību, un tā bieži tika izmantota kā iespēja stiprināt Putina reputāciju, raksta Lielbritānijas ministrija.

Kremļa amatpersonas gandrīz noteikti ir ārkārtīgi jutīgas pret varbūtību, ka jebkurš Putina apmeklētais pasākums varētu pārtapts par nesankcionētu diskusiju par "īpašo militāro operāciju", noslēgumā ziņo britu izlūki.

