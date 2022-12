Lielbritānija: Putins apvienoto štābu apmeklējis, cenšoties demonstrēt kolektīvo atbildību par agresiju

16.decembrī Krievijas prezidents Vladimirs Putins apmeklēja "Speciālās militārās operācijas" Apvienoto štābu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Putins tika nofilmēts, tiekoties ar vairākām augsta ranga militārpersonām, tostarp ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu un aizsardzības ministru Sergeju Šoigu. Krievijas prezidents aicināja iesniegt priekšlikumus par iebrukuma turpmākajiem soļiem. Krievijas bruņoto spēku vienību Ukrainā komandieris ģenerālis Sergejs Surovikins bija viens no tiem, kas iesniedza ziņojumu, raksta britu izlūki.

Šajā tikšanās reizē Putins, visticamāk, bija iecerējis demonstrēt kolektīvo atbildību par veikto iebrukumu Ukrainā. Šī afišēšana bija vērsta uz to, lai novērstu Putina atbildību par militāru izgāšanos, augstiem karā kritušo Krievijas karavīru skaitļiem un pieaugošu sabiedrības neapmierinātību par mobilizāciju.

Televīzijā demonstrētais kadrs no tikšanās, iespējams, bija radīts, lai kliedētu sociālo mediju baumas par ģenerāļa Gerasimova atlaišanu, raksta Lielbritānija.

