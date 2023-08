Lielbritānija: Putins lēmis Krievijas Nacionālo gvardi apgādāt ar smago bruņojumu

Vladimirs Putins pagājušās nedēļas izskaņā likumā iekļāva lēmumu, kas dod iespēju Krievijas Nacionālajai gvardei saņemt smago bruņojumu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona uzsver, ka organizācija ar 200 000 darbinieku tās modernajā formā izveidota 2016. gadā un to vada Putina kādreizējais miesassargs Viktors Zolotovs. Lēmums stiprināt tās spēku seko 24. jūnijā notikušajam "Vagner" dumpim.

Neraugoties uz Zolotova apgalvojumiem, ka viņa vienība dumpja laikā savus uzdevumus veica "izcili", britu izlūki norāda, ka nav nekādu pierādījumu gvardes lomai nemieru pārtraukšanā. Gvardes mērķis ir apturēt tieši šāda tipa iekšējās drošības draudus.

Kremļa lēmums dubultot gvardes resursus norāda, ka tā tiek uzskatīta par vienu no galvenajām organizācijām, kas nodrošina valstī pastāvošā režīma drošību.

