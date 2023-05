Lielbritānija: Saasinājušās gaisa kaujas virs Krievijas un Ukrainas robežas

Pēdējās nedēļas laikā saasinājušās gaisa kaujas virs Krievijas un Ukrainas robežas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka 13. maijā vien četras Krievijas Aviācijas un kosmosa spēku (VKS) lidmašīnas (divas modernas kaujas lidmašīnas un divi helikopteri) avarēja, tiekot notriekti virs Krievijas Brjanskas apgabala.

3. maijā Ukraina veica pirmo no gaisa palaižamās ballistiskās raķetes "KILLJOY" notriekšanu. Pēc tam Krievija par prioritāti izvirzīja mēģinājumus neitralizēt Ukrainas uzlabotās pretgaisa aizsardzības spējas, taču šajā procesā, iespējams, ir zaudējusi vēl vairākas "KILLJOY" norāda Lielbritānijas ministrija.

Palielinātie gaisa draudi virs Krievijas pierobežas reģiona īpaši satrauc VKS, jo tā izmanto šo apgabalu gaisa spēku palaišanai, lai atbalstītu karu. Šķietamā "KILLJOY" ievainojamība, visticamāk, ir pārsteigums un apkaunojums Krievijai: Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir nodēvējis sistēmu par neuzvaramu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/cV0mFk5RY0

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y5MN5K28eL