Lielbritānija: Sekmīgs Ukrainas uzbrukums tiltiem būtiski ietekmējis okupantu apgādes kapacitāti

Agrā 22. jūnija rītā Ukrainas bruņotie spēki uzbruka Čonharas ceļa tiltiem starp Krievijas okupēto Krimas pussalu un Hersonas apgabalu. Šie tilti apkalpo vienu no diviem galvenajiem autoceļu piegādes maršrutiem starp Krimu un Hersonu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka maršruts pāri Čonharas tiltiem ir vistiešākais ceļš no okupantu Krimas loģistikas centra Džankojā un Zaporižjas sektora, kur Krievija pašlaik aizsargājas pret lielu Ukrainas ofensīvu.

Maršruta īslaicīga slēgšana nozīmēja to, ka Krievijas loģistikas karavānām vajadzēja vismaz par 50% ilgāku laiku, lai sasniegtu fronti pa alternatīviem maršrutiem. Ziņojumi liecina, ka Krievijas varas iestādes gandrīz noteikti uzbūvēja pontonu tiltu 24 stundu laikā pēc uzbrukuma; ļoti iespējams, ka pa to drīkst pārvietoties tikai militārie transporta līdzekļi, pauž Lielbritānijas ministrija.

Ātrums, ar kādu tika izbūvēts pontonu tilts, norāda, cik būtisks šis maršruts ir Krievijas militārajiem centieniem okupētajā Ukrainā, noslēgumā raksta britu izlūki.

