Lielbritānija šobrīd neplāno sūtīt karakuģus Odesas atbloķēšanai

Lielbritānija šobrīd negrasās nosūtīt savus karakuģus uz Melno jūru, lai palīdzētu noregulēt labības piegādes no Odesas, pavēstīja Lielbritānijas valdības pārstāvis.

"Mēs turpinām intensīvi strādāt ar starptautiskajiem partneriem, lai rastu veidus, kā atjaunot labības eksportu no Ukrainas. Bet šobrīd mums nav plānu izvietot britu karakuģus Melnajā jūrā," sacīja pārstāvis.

Britu laikraksts "The Times" iepriekš vēstīja, ka Lielbritānijas un Lietuvas ārlietu ministri Liza Trasa un Gabrieļus Landsberģis runājuši par "aizsargkoridora" izveidošanu no Odesas, lai atjaunotu labības piegādes no šīs Ukrainas ostas.

Atbilstoši laikraksta informācijai ministri kā par potenciālu plānu runājuši par iespēju nosūtīt uz Melno jūru karakuģus, lai tur pavadītu kuģus, kas eksportē Ukrainas labību.

Tiesa gan, lēmums par "aizsargkoridora" izveidošanu nav atkarīgs tikai no Lielbritānijas vien. Februāra beigās Turcija slēdza Melnā jūras šaurumus visiem karakuģiem. Tieši šī iemesla pēc Krievija nevar Melnajā jūrā nogādāt jaunu kreiseri, kas varētu stāties nogremdētā karakuģa "Moskva" vietā.