Lielbritānija: Ukrainas artilērija šobrīd nevar sasniegt okupantu administrācijas jauno galvaspilsētu Hersonas apgabalā

Līdz ar Hersonas pilsētas pamešanu Krievija ir padarījusi Azovas jūras ostas pilsētu Heņičesku par okupētā reģiona "pagaidu galvaspilsētu, un šāds lēmums pieņemts vairāku apsvērumu dēļ, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka līdz 12. novembrim Krievijas militārpersonas gandrīz noteikti bija pabeigušas to savu spēku izvešanu, kuri kontrolēja teritoriju uz rietumiem no Dņepras.

Krievija, visticamāk, arī pārdislocēs militārās vadības vienības uz Heņičeskas apgabalu. Šīs zonas izvēle par okupantu vadības centru liecina par Krievijas komandieru prioritātēm un bažām, nostiprinot savu aizsardzību Ukrainas dienvidos. Šī teritorija ir labi pozicionēta, lai koordinētu rīcību pret iespējamiem Ukrainas uzbrukumiem gan no Hersonas pilsētas rietumos, gan caur Melitopoli ziemeļaustrumos, kā arī lai saņemtu papildspēkus no Krimas, raksta Lielbritānijas ministrija.

Pašlaik šī teritorija arī atrodas ārpus Ukrainas artilērijas sistēmu darbības rādiusa. Ukrainas artilērijas uzbrukumi ir nodarījuši smagus postījumus Krievijas lauka komandpunktiem, noslēgumā uzsver britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022

