Lielbritānija: Ukrainas pretkuģu aizsardzības spējas ir būtiski iedragājušas Krievijas iebrukuma plānu

Ukrainas pretkuģu aizsardzības spējas ir būtiski iedragājušas Krievijas kopējo iebrukuma plānu, jo Maskava nevar reāli mēģināt veikt amfībijas uzbrukumu, lai ieņemtu Odesu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija gandrīz noteikti uztver pretkuģu raķetes kā galvenos draudus, kas ierobežo okupantu Melnās jūras flotes efektivitāti.

24. jūlijā Krievijas spārnotās raķetes trāpīja Ukrainas Odesas ostas piestātnei. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka tās trāpījušas Ukrainas karakuģim un pretkuģu raķešu krājumiem. Nekas neliecina, ka šādi mērķi atrastos vietā, kur trāpīja raķetes, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija turpinās par prioritāti uzskatīt centienus degradēt un iznīcināt Ukrainas pretkuģu spējas. Tomēr Krievijas uzbrukumu procesus, ļoti iespējams, regulāri iedragā novecojušie izlūkdati, kā arī slikta plānošana, noslēgumā raksta britu izlūki.

