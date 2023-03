Lielbritānija un ES oficiāli apstiprina Ziemeļīrijas protokola grozījumus

Lielbritānija un Eiropas Savienība (ES) piektdien oficiāli apstiprinājušas vienošanos par tā dēvētā Ziemeļīrijas protokola grozīšanu, un Eiropas Komisijas (EK) viceprezidents Marošs Šefčovičs paziņojis, ka abu pušu attiecībās atšķirta "jauna nodaļa".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Džeimss Kleverlijs un Ševčovičs parakstīja tā dēvēto Vindzoras izkārtojumu kopīgā komitejas sēdē Londonā.

Dažas dienas iepriekš ar pārliecinošu vairākumu vienošanos apstiprināja Lielbritānijas parlaments.

Pastāv cerības, ka vienošanās, kas tika panākta pēc vairāk nekā gadu ilgām sarunām, izlabos Londonas un Briseles attiecības, kuras īpaši bija saasinājušas domstarpības par pēcbreksita situāciju Ziemeļīrijā.

Vienošanās varētu pavērt ceļu arī uz jaunas reģionālās valdības izveidi Ziemeļīrijā. Pēc valdības kraha pagājušajā gadā unionisti atteicās tajā atgriezties, kamēr netiks atcelts vai pārskatīts Ziemeļīrijas protokols.

Tā dēvētais Ziemeļīrijas protokols ir 2020.gadā noslēgtās breksita vienošanās sastāvdaļa, un tas paredz, ka starp Ziemeļīriju un pārējo Lielbritāniju jāievieš muitas robeža, lai tādējādi izvairītos no robežkontroles atjaunošanas uz robežas starp Ziemeļīriju un Īriju, kas varētu apdraudēt 1998.gada Lielās piektdienas miera līgumu, ar ko Ziemeļīrijā tika izbeigta 30 gadus ilgusī starpkopienu vardarbība.

Taču izrādījies, ka muitas procedūru piemērošana precēm, kas Ziemeļīrijai tiek piegādātas no pārējās Apvienotās Karalistes teritorijas, rada nesamērīgu nastu uzņēmējiem. Turklāt pret to asi iestājas Ziemeļīrijas unionisti, kas uzskata, ka šī kārtība draud atraut provinci no pārējās Lielbritānijas.

Februāra beigās Sunaks un EK prezidente Urzula fon der Leiena vienojās par Ziemeļīrijas protokola grozījumiem.

Saskaņā ar grozījumiem muitas pārbaudēm netiks pakļautas preces, kas Ziemeļīrijā tiek ievestas no pārējās Lielbritānijas un kurām paredzēts palikt Ziemeļīrijas tirgū.

Grozījumi ierobežo, taču pilnībā neatceļ ES Tiesas uzraudzības funkcijas pār Ziemeļīrijas protokola izpildi.

Grozījumi arī piešķir Ziemeļīrijas reģionālajam parlamentam faktiskas veto tiesības jaunu ES noteikumu piemērošanai provincē, kas arī pēc breksita paliek bloka muitas ūnijā un vienotajā tirgū.

Tomēr Ziemeļīrijas Demokrātiskā unionistu partija (DUP) līdz šim nav atbalstījusi Vindzoras izkārtojumu, un tās 22 pārstāvji Lielbritānijas parlamentā kopā ar stingrās līnijas atbalstītājiem Konservatīvajā partijā, kuru vidū bija arī bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons, balsoja pret vienošanās apstiprināšanu.