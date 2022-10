Lielbritānija: uzbrukumos civilajai infrastruktūrai okupanti izmantojuši dronus, spārnotās un pretgaisa aizsardzības raķetes

Kopš 10. oktobra Krievija ir veikusi pastiprinātus tāla darbības rādiusa triecienus pret mērķiem visā Ukrainā. Šajos uzbrukumos izmantotas spārnotās raķetes, pretgaisa aizsardzības raķetes un Irānas piegādātie "Shahed-136" bezpilota lidaparāti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona par ticamu uzskata pieņēmumu, ka šīs uzbrukuma kampaņas galvenais mērķis ir nodarīt plašus postījumus Ukrainas enerģijas sadales tīklam.

Tā kā Krievija kopš augusta ir piedzīvojusi neveiksmes kaujas laukā, tā, ļoti iespējams, līdzās triecieniem pa militārajiem objektiem ir ieguvusi lielāku vēlmi uzbrukt civilajai infrastruktūrai, noslēgumā raksta britu izlūki.

