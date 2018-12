Lielbritānija var vienpusēji atcelt 'Brexit' procesu, lemj ES Tiesa

Eiropas Savienības (ES) Tiesa lēmusi, ka Lielbritānija var vienpusēji atsaukt savu izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), nekonsultējoties ar pārējām bloka dalībvalstīm, raksta aģentūra "Reuters".

ES Tiesa ar šo lēmumu nākusi klajā vienu dienu pirms balsojuma Lielbritānijas parlamentā, kur deputāti lems, vai atbalstīt "Brexit" vienošanās plānu. "Apvienotā Karaliste var vienpusēji atsaukt savu paziņojumu par nodomu izstāties no ES." teikts spriedumā.

Spriedums vieš optimismu to politiķu vidū, kas ir pret Lielbritānijas izstāšanos no ES un cer, ka varētu organizēt vēl vienu referendumu, vēsta aģentūra. "Šodienas spriedums sūta skaidru ziņojumu Lielbritānijas parlamenta deputātiem pirms rītdienas balsojuma, ka ir iespēja izkļūt no šīs nekārtības. Gaisma tuneļa galā ekonomikai, darbavietām un Lielbritānijas prestižam uz pasaules skatuves," paziņojis Eiropas Parlamenta deputāts Alins Smits. Savukārt Lielbritānijas Vides ministrs Maikls Govs, kurš atbalstīja "Brexit", noraidīja šādu variantu, sakot, ka Apvienotā Karaliste neplāno pārtraukt izstāšanās procesu.

ES Tiesa paziņojumā norādīja, ka Lielbritānijai nevajadzētu saņemt sodus, ja tā lems par "Brexit" procesa pārtraukšanu. "Šāda [procesa] atsaukšana, kas pieņemta saskaņā ar nacionālo konstitūciju, nozīmētu, ka Apvienotā Karaliste paliek ES pie nemainīgiem noteikumiem," teikts tiesas paziņojumā.

Otrdien Lielbritānijas parlamenta deputāti balsojumā lems par to, vai atbalstīt "Brexit" vienošanās plānu. Pašreizējā situācija liecina, ka šis plāns Lielbritānijas parlamentā netiks atbalstīts.

Ja parlaments līguma plānu tomēr atbalsta, tad "Brexit" process turpināsies saskaņā ar vienošanos, kuru ES un Lielbritānija panāca novembrī. Ja nē, tad apdraudētas varētu būr premjerministres pozīcijas, varētu sekot aicinājumi rīkot jaunas vēlēšanas vai arī jaunu referendumu, atzīmē medijs. Vienlaikus izskanējuši brīdinājumi, ka šāds scenārijs varētu radīt nestabilitāti.

Aptauju dati liecina, ka cilvēku skaits, kuri ir pret "Brexit", pavisam nedaudz pārsniedz to cilvēku skaitu, kas atbalsta Lielbritānijas izstāšanos no ES.