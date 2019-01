Lielbritānija ved sarunas par 'Brexit' atlikšanu

Pieaugot bažām, ka līdz 29. martam tā arī netiks apstiprināta vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), Londonas un Briseles amatpersonas apspriež iespējamo "Brexit" procedūras pagarināšanu, atsaucoties un vārdā neminētiem avotiem, otrdien vēsta laikraksts "The Daily Telegraph".

Trīs avoti ES laikrakstam apstiprinājuši, ka britu amatpersonas zondē iespējas pagarināt Lisabonas līguma 50. pantā paredzēto dalībvalsts izstāšanās procedūras termiņu. Premjerministre Terēza Meja iepriekš vairākkārt noraidījusi iespēju atlikt "Brexit", lai gan viņa arī atkārtoti brīdinājusi parlamenta deputātus, ka gadījumā, ja tiks noraidīta viņas vienošanās par izstāšanās nosacījumiem, "Brexit" tiks izgāzts.

"Mēs aizejam no Eiropas Savienības 29. martā," uz lūgumu komentēt "The Daily Telegraph" ziņas atbildējis "Brexit" ministrs Stīvens Barklajs, uzsverot, ka valdība necenšas to atlikt. Uz tiešu jautājumu, vai viņš noliedz laikraksta ziņoto, Barklajs atbildēja: "Jā, jo varu nepārprotami paziņot, ka valdības politika paredz izstāšanos 29. martā."

Ministrs piebilda, ka lēmumu par 50. pantā paredzētās procedūras pagarināšanu nevar pieņemt vienpusēji un ka tam nepieciešama Eiropadomes vienbalsīga piekrišana.

Tikmēr ES dalībvalstu vadītāji un Eiropas Komisijas (EK) amatpersonas pēdējo nedēļu laikā izteikušās, ka būtu gatavas "Brexit" atlikt, ja Lielbritānija to lūgtu. Vienlaikus Brisele nepārprotami apliecinājusi, ka Meja turas pie līdzšinējās nostājas - izstāšanās procedūru nepagarināt.

ES amatpersonas izvērtē visu iespējamo scenāriju tiesiskos aspektus, atzinusi kāda augsta ranga amatpersona, ka informēta par "Brexit" sarunu gaitu. Taču vienlaikus tā uzsvērusi, ka ES līderu acīs "Brexit" atlikšana nav vēlamākā izeja. Tajā pašā laikā citas amatpersonas izteikušās, ka "Brexit" varētu atlikt vienīgi uz dažām nedēļām, ja parādītos cerības, ka panākto vienošanos tomēr iespējams apstiprināt.

Balsojums par "Brexit" vienošanos, kuru Meja un ES delegācija panāca novembrī, paredzēts nākamnedēļ, un sagaidāms, ka deputāti to noraidīs.

Uzņēmēji un investori bažījas, ka bezvienošanās "Brexit" paralizēs tirdzniecības kanālus, pārtrauks piegādes ķēdes un satricinās finanšu tirgu. Turklāt bezvienošanās "Brexit" joprojām pastāv vairākas alternatīvas, tostarp "Brexit" atlikšana, ārkārtas parlamenta vēlēšanas vai jauns referendums par izstāšanos no ES.