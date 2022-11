Lielbritānija: ziemas laikapstākļi Krievijai radīs papildu izaicinājumus

Ziemas laikapstākļu īpašības radīs papildu izaicinājumus jau tā zemajai Krievijas spēku morālei, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka ziema nesīs izmaiņas konflikta apstākļos gan Krievijas, gan Ukrainas spēkiem. Izmaiņas dienas gaišajā laikā, temperatūrā un laikapstākļos karavīriem sagādās unikālus izaicinājumus. Dienasgaisma samazināsies līdz mazāk nekā 9 stundām dienā, salīdzinot ar 15–16 stundām vasarā. Tas nozīmēs mazāku ofensīvu skaitu un statiskākas frontes līnijas.

Vidējā augstā temperatūra pazemināsies no 13 grādiem pēc Celsija skalas septembra-novembra periodā līdz nullei no decembra līdz februārim. Spēki, kuriem trūkst ziemas laikapstākļu apģērba un aprīkojuma, ļoti iespējams, cietīs no traumām, kuras netiek iegūtas īpaši aukstos laikapstākļos. Turklāt "zelta stundas" logs, kurā jāglābj kritiski ievainots karavīrs, ziemā samazinās aptuveni uz pusi, tādējādi ievērojami palielinot kauju radīto risku, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tāpat, visticamāk, palielināsies nokrišņu daudzums, vēja ātrums un sniegs. Katrs no šiem aspektiem radīs papildu izaicinājumus jau tā zemajai Krievijas spēku morālei, kā arī radīs problēmas aprīkojuma uzturēšanai. Pamatdarbības, piemēram, ieroču tīrīšana, ir jāpielāgo apstākļiem, un palielinās ieroča darbības traucējumu risks, noslēgumā raksta britu izlūki.

