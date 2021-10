Lielbritānijas armija pirmdien sāks piegādāt degvielu uzpildes stacijām, darot to apstākļos, kad bažas par kravas automašīnu šoferu deficītu novedušas pie paniskas degvielas pirkšanas un tāpēc daudzās uzpildes stacijās beigusies degviela.

"Gandrīz 200 armijas autocisternu personāla locekļu, no kuriem 100 ir šoferi, no pirmdienas būs dislocēti, lai sniegtu pagaidu atbalstu, kas ir daļa no plašākas valdības rīcības tālakai spiediena mazināšanai uz uzpildes stacijām un lielo kravas automašīnu šoferu trūkuma risināšanai," piektdien pavēstīja valdība paziņojumā medijiem.

Izmisuši autovadītāji nedēļas sākumā stāvēja rindās pie degvielas uzpildes stacijām, izpērkot degvielu un izprovocējot aicinājumus valdībai izmantot ārkārtas pilnvaras, lai nodrošinātu prioritāti degvielas iegādē veselības aprūpes un citu svarīgāko nozaru darbiniekiem.

"Pateicoties nozares milzu pūliņiem pēdējās nedēļas laikā, mēs redzam nepārtrauktas pazīmes, ka situācija uzpildes stacijās lēni uzlabojas," sacīja uzņēmējdarbības ministrs Kvazi Kvartengs.

"Ir svarīgi uzsvērt, ka Lielbritānijā nav nacionāla degvielas trūkuma un cilvēkiem vajadzētu turpināt normālu degvielas pirkšanu. Jo drīzāk mēs atgriezīsimies pie mūsu normālajiem pirkšanas paradumiem, jo drīz mēs varēsim atgriezties normālā situācijā," viņš piebilda.

Valdība ir atzinusi, ka šo krīzi izraisījis kravas automašīnu šoferu deficīts, kuriem jāpiegādā degviela, un bezprecedenta pieprasījums pēc tās.

Nedēļas gaitā degvielas pieprasījums ir stabilizējies un uzpildes stacijas pakāpeniski veido degvielas uzkrājumus, tomēr dažviet valstī vēl arvien ir liels degvielas trūkums.

Degvielas mazumtirgotāju asociācija ceturtdien paziņoja, ka degvielas krājumi izsīkuši 27% uzpildes staciju.

Lielbritānija pirmdien sagatavoja armiju, lai tā varētu palīdzēt degvielas piegāžu nodrošināšanai. Armijas šoferi saņēma specializētu apmācību degvielas piegādēm.

Valdība arī daļēji mīkstinājusi stingrāko pēcbreksita imigrācijas politiku, piedāvājot īstermiņa atbrīvošanu no vīzām ārvalstu kravu pārvadātājiem, lai mazinātu šo šoferu deficītu.