Lielbritānijas likumdevēji noraida leiboristu ierosinājumu turpmākajam 'Brexit' procesam

Lielbritānijas likumdevēji balsojumā Pārstāvju palātā par iespējamās rīcības variantiem pēc "Brexit" līguma noraidīšanas nav atbalstījuši leiboristu līdera Džeremija Korbina ierosinājumu Lielbritānijai palikt muitas savienībā ar Eiropas Savienību (ES).

Korbina ierosinājums, kurā tika aicināts nepieļaut bezvienošanās "Brexit", tika noraidīts ar 327 balsīm "pret" un 296 balsīm "par".

Noraidīts tika arī Skotu Nacionālās partijas (SNP) deputāta Īana Blekforda ierosinājums paplašināt 50. pantu un izslēgt iespēju izstāties no ES bez vienošanās un uzsvērt britu tautas lomu "Brexit" procesā. Blekforda ierosinājumu atbalstīja tikai 39 deputāti, pret to balsoja 327.

Likumdevēji nav atbalstījuši arī Konservatīvo partijas deputāta Dominika Grīva ierosinājumu, kas prasīja dot deputātiem sešas dienas laika "Brexit" alternatīvu apspriešanai. Grīva ierosinājumu atbalstīja 301 deputāts, bet pret to balsoja 321.

Noraidīts arī leiboristes Ivetas Kūperas ierosinājums, kas paredzēja izstāšanās termiņa atlikšanu, ja "Brexit" vienošanās netiek panākta līdz 26. februārim.

Noraidīts arī leiboristes Rāheles Rīvsas piedāvājums izvairīties no bezvienošanās "Brexit", uzdodot premjerministrei atlikt Lisabonas līguma 50. pantā paredzēto galīgo termiņu aiziešanai no ES. Šo ierosinājumu atbalstīja 290 likumdevēji, bet pret to balsoja 322.

Šovakar paredzēti balsojumi par vēl diviem ierosinājumiem, tostarp konservatīvo parlamentāriešu komitejas vadītāja Greiema Breidija ierosinājumu, kas liktu valdībai panākt jaunu vienošanos Īrijas robežas jautājumā.