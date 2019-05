Lielbritānijas parlaments izsludina ārkārtas stāvokli vides un klimata jomā

Atbalstot leiboristu līdera Džeremija Korbina ierosinājumu, Lielbritānijas parlaments izsludinājis simbolisku ārkārtas stāvokli vides un klimata jomā.

Parlaments arī atbalstījis Korbina aicinājumu uz "ātru un dramatisku" rīcību klimata un vides problēmu risināšanai.

Priekšlikums, kas gan nav tiesiski saistošs, prasa valdībai sešu mēnešu laikā iesniegt parlamentā ierosinājumus, kā "atjaunot Lielbritānijas dabisko vidi un nodrošināt bezatkritumu aprites ekonomiku".

Korbins ar šo ierosinājumu nāca klajā pēc 11 dienu ilgajiem vides aktīvistu protestiem Londonā. Protestētāji savu akciju laikā nobloķēja tiltus, svarīgus ielu krustojumus un traucēja pasažieru vilcienu satiksmi.

Protestus organizēja kustība "Extinction Rebellion", kas izplatījusies arī uz Vāciju un citām Eiropas valstīm. Reaģējot uz parlamenta lēmumu, "Extinction Rebellion" tvītoja, ka deputāti sākuši "TellTheTruth" (Saki patiesību!) kampaņu par klimata izmaiņām un ekoloģisko krīzi.

Korbins parlamentā norādīja, ka likumdevējiem jāieklausās tajos, kuriem ir visvairāk ko zaudēt no klimata izmaiņām, un norādīja, ka jaunā paaudze vides un klimata jautājumos spriež saprātīgāk par politiķiem. Viņš uzsvēra, ka klimata jautājums ir nozīmīgākā mūsdienu problēma un laiku šķiest nedrīkst.

"Mēs dzīvojam klimata krīzē, kas bīstami izies ārpus kontroles, ja vien mēs tagad nerīkosimies ātri un dramatiski," paziņoja Korbins. Viņš pauda cerību, ka Lielbritānijas parlaments, kļūstot par pirmo parlamentu pasaulē, kas izsludinājis ārkārtas stāvokli vides un klimta jomā, pamudinās likumdevējus un valdības citās valstīs uz līdzīgiem soļiem.

Korbins vēlas no britu valdības rīcību, lai sekmētu globālās temperatūras kāpuma ierobežošanu ar 1,5 grādiem. Lai to panāktu siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu emisija pasaulē būtu līdz 2030.gadam jāsamazina par vairāk nekā 50% no 2010.gada līmeņa.

Neatkarīgā komiteja par klimata izmaiņām, kas sniedz ieteikumus Lielbritānijas valdībai, savā jaunākajā ziņojumā gājusi vēl soli tālāk, ierosinot valdībai pilnībā izskaust siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju līdz 2050.gadam.

Ziņojumā norādīts, ka Lielbritānijai strauji jāmaina viss, sākot no mājokļu apkures veidiem un beidzot ar ēšanas paradumiem. Komiteja aicinājusi samazināt gaļas un piena produktu patēriņu, mainīt lauksaimnieku darbības veidu un pilnībā pāriet uz elektriskajiem transporta līdzekļiem līdz 2035.gadam.

Ziņojumā uzsvērts, ka valdībai jābūt ambiciozai, ja tā vēlas samazināt klimata izmaiņu ietekmi, un norādīts, ka esošie pasākumi ir nepietiekami pat pašreizējo mērķu sasniegšanai.