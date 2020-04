Liesmas plosījušas ķīniešu modernāko desanta uzbrukumu kuģi

Pagājušās nedēļas izskaņā Šanhajas kuģubūvētavā ugunsgrēku piedzīvojis Ķīnas pirmais no topošajiem modernajiem 075 tipa helikopteru bāzeskuģiem, atsaucoties uz vietējiem medijiem, ziņo "UK Defence Journal".

Kuģis joprojām atrodas būvniecības stadijā un, visticamāk, tā aizdegšanos izraisījis nelaimes gadījums. Biezi melni dūmi no kuģa plūduši pa vairākām atverēm klājā, īpaši no tā aizmugures daļas, atsaucoties uz aculieciniekiem ziņo medijs.

Patlaban vienlaikus tiek būvēti divi 075 tipa helikopteru bāzeskuģi, kas pēc to pabeigšanas būs spēcīgākie desanta uzbrukuma karakuģi Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas Jūras spēku flotē. Kopumā Ķīnā plānota trīs šādu kuģu uzbūvēšana.

Britu medijs atzīmē, ka 075 tipa kuģu tuvākais līdzinieks ir ASV Jūras spēku rīcībā esošie "Wasp" klases desanta kuģi. Amerikāņu analogi var sniegt atbalstu uzbrukumā, kalpojot kā bāze tūkstošiem karavīru un vienlaikus uz klāja turot 26 helikopterus. Vienlaikus dažādos punktos uz tā klāja var nolaisties vai pacelties seši helikopteri.

