Lietusmežu sarukšanas ātrums dubultojies, novērojis Brazīlijas Nacionālais kosmosa pētījumu institūts

Ātrums, ar kādu sarūk Amazones lietusmeži Brazīlijā, novembrī pieaudzis par 104 procentiem salīdzinājumā ar attiecīgo 2018.gada mēnesi, paziņojis Brazīlijas Nacionālais kosmosa pētījumu institūts (INPE), kas šos datus balsta uz tiešsaistes satelītnovērošanas sistēmu DETER.

Šāds pieaugums ir visai būtisks, īpaši ņemot vērā, ka runa ir par lietus sezonu, kad mežu platību sarukšana parasti samazinās.

Šā gada vienpadsmit mēnešos, kas sakrīt arī ar pirmajiem vienpadsmit galēji labējā prezidenta Žaira Bolsonaru mēnešiem amatā, lietusmežu platība samazinājusies par 8974 kvadrātkilometriem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn.

Bolsonaru, kas ir labvēlīgi noskaņots pret kalnrūpniecības un agrobiznesa interesēm, atvieglojis agrākos ierobežojumus Amazones baseina milzīgo dabas bagātību izmantošanā.

Kā liecina informācija no vēl vienas tā paša institūta izmantotas satelītnovērošanas sistēmas - PRODES, kas tiek uzskatīta per lēnāku, bet precīzāku datu avotu, 12 mēnešu laikā, sākot no 2018.gada augusta, Amazones lietusmeži Brazīlijā pirmo reizi kopš 2008.gada sarukuši par vairāk nekā 10 000 kvadrātkilometriem.

Šis rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo 12 mēnešu periodu pieaudzis par 43%.

Brazīlijas indiāņu apdzīvotājos apvidos šī tendence ir vēl krasāka - proti, tur meži sarukuši par 74,5% straujāk nekā iepriekšējā periodā, norāda INPE.

Žurnāls "Nature" piektdien atzina INPE bijušo prezidentu Rikardo Galvao par vienu no desmit aizvadītā gada respektējamākajiem zinātniekiem, savukārt Bolsonaru valdība viņu augustā atbrīvoja no amata, paziņojot, ka viņš pārspīlē Amazones lietusmežu problēmu.