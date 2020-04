Lietuvā ar Covid-19 inficēto skaits sasniedzis gandrīz 1000; Igaunijā tuvojas pusotram tūkstotim

Lietuvā apstiprināti 44 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, kopējam inficēto skaitam sasniedzot 999, bet Igaunijā inficēto skaits tuvojas 1500.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Starp inficētajiem ir 176 mediķi, bet vēl 1200 medicīnas darbinieki atrodas pašizolācijā.

Līdz šim veikta 36 051 analīžu pārbaude iespējamās inficēšanās konstatēšanai.

Lietuvā šobrīd miruši 17 inficētie ar Covid-19, bet astoņi saslimušie ir atlabuši.

Pēdējo 24 stundu laikā Igaunijā veikta 1471 analīžu pārbaude un konstatēts 51 jauns inficēšanās gadījums ar Covid-19. Tomēr neviens jauns Covid-19 izraisīts nāves gadījums pēdējās diennakts laikā nav reģistrēts.

Līdz šim pandēmija Igaunijā prasījusi 24 cilvēku dzīvības.

Kopumā Igaunijā veiktas 27 883 analīžu pārbaudes, no kurām pieci procenti bijušas pozitīvas un inficēšanās konstatēta 1258 cilvēkiem, pavēstījusi Veselības pārvalde.

Pēdējā diennaktī 23 inficēšanās gadījumi reģistrēti Harju apriņķī, 11 - Tartu apriņķī, astoņi - Sāmsalā, pa diviem gadījumiem Austrumviru un Pērnavas apriņķos, bet pa vienam Jegevas, Jervas un Viljandi apriņķos.

138 no inficētajiem ir hospitalizēti, un deviņi no viņiem ievietoti intensīvās terapijas nodaļās.

93 Covid-19 pacienti no slimnīcām izrakstīti.

11% inficēto ir 55 līdz 59 gadus veci, bet vecuma grupā no 45 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 54 gadiem esošie pacienti sastāda pa desmit procentiem no inficēto kopskaita.