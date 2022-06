Lietuva dziras kaujas dronus 'Bayraktar' iegādāties gan Ukrainai, gan sev

Lietuvas un Turcijas pārstāvji trešdien Ankarā parakstījuši saprašanās memorandu, kas paver ceļu Turcijā ražoto kaujas bezpilota lidaparātu "Bayraktar" iegādei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šādu dronu un citu aprīkojumu Lietuva gatavojas pirkt par sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem, lai to uzdāvinātu Ukrainai, kur "Bayraktar" pēdējo mēnešu laikā savā ziņā kļuvis par pretestības simbolu Krievijas agresijai.

Vienlaikus Lietuva apsver iespēju iegādāties vismaz vienu dronu sistēmu arī savu Bruņoto spēku vajadzībām. Šāda sistēma, kā aģentūrai BNS pastāstījis aizsardzības ministra vietnieks Viļus Semeška, sastāv no sešiem droniem un to vadības ierīcēm.

"Esam parakstījuši vienošanos, kas iededz zaļo gaismu iepirkumiem politiskā līmenī un paver durvis tālākām sarunām ar piegādātājiem, kā arī bruņojuma iegādei un licenču izsniegšanai," viņš norādījis.

Ceturtdien Semeškam paredzēta tikšanās ar šos dronus ražojošā uzņēmuma vadītāju.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Lietuvas žurnālista Andrjus Tapina rosinātā akcijā dažu dienu dienu laikā izdevās savākt ziedojumos 5,9 miljonus eiro, lai iegādātos un uzdāvinātu Ukrainai "Bayraktar". Aicinājumam atsaucās arī ziedotāji no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm - Lielbritānijas, Īrijas, Norvēģijas, ASV un pat no Filipīnām. Prāva daļa naudas savākta nelielos privātos ziedojumos, akcijā piedalījās arī daudzas pazīstamas Lietuvas personības, uzņēmēji, politiķi. "Rīt uzzināsim, ko par to var nopirkt," sacījis Semaška.

Par iespēju, ka Lietuva varētu iegādāties "Bayraktar" arī savām vajadzībām, otrdien paziņoja aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks. Iepriekš ministrija tika ziņojusi par plāniem iegādāties amerikāņu kaujas dronus "Switchblade".

Kā tagad skaidrojis Semeška, šie plāni viens otram netraucē. "Būtu labi, ja mums būtu vairākas sistēmas, lai tās izpētītu un spriestu, kuras no tām ir vērts attīstīt," viņš norādījis.