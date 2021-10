Lietuvā īpašās klasēs sāk mācīties nelegālo migrantu un afgāņu tulku bērni

Lietuvā pirmdien īpaši izveidotās grupās un klasēs sāk mācīties gan šogad valstī ieradušos nelegālo migrantu, gan Lietuvā uzņemto afgāņu tulku ģimeņu bērni, paziņojusi Izglītības, zinātnes un sporta ministrija.

Nelegālo migrantu izmitināšanas vietās Ruklā, Pabradē un Viļņā mācības uzsāk vairāk nekā 200 bērni un pusaudži vecumā no sešiem līdz astoņpadsmit gadiem, kas sadalīti attiecīgās vecuma grupās.

Sākumā viņiem tiks mācīta lietuviešu valoda, atvēlot tai trīs akadēmiskās stundas dienā. Vēlāk valodas apguves programmā paredzēts iekļaut arī Lietuvas vēstures, ģeogrāfijas un pilsoniskās audzināšanas zināšanas un iepazīstināt skolēnus ar vispārizglītojošo skolu programmmas priekšmetu svarīgākajiem terminiem lietuviešu valodā.

Stundas notiks darbdienās, bet brīvdienās ar skolēniem tiksies brīvprātīgie un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

"Lietuvai jāgādā par visu valsts teritorijā esošo bērnu izglītību neatkarīgi no viņu tiesiskā statusa. Tas paredzēts ANO Bērnu tiesību konvencijā, bet pašu izglītību reglamentē mūsu valsts tiesību akti," norādījusi izglītības ministre Jurgita Šugždiniene. "Mēs nezinām, kad un cik migrantu dosies projām no mūsu valsts, nezinām, kāda daļa bērnu te paliks uz ilgāku laiku."

Nelegālo migrantu bērnu izglītošanai pašlaik Lietuvā sagatavoti 40 skolotāji, kurus šim uzdevumam izraudzījis un apmācījis Viļņas Lietuviešu nams, kas savulaik izveidots ārpus dzimtenes dzīvojošo lietuviešu bērnu izglītošanai lietuviešu valodā un uzņēmis arī skolēnus no karadarbībā Ukrainas austrumos cietušajām ģimenēm.

Lietuviešu valodu no pirmdienas sāk mācīties arī vairāk nekā 40 skolas vecuma afgāņu bērni no Lietuvas Bruņotajiem spēkiem palīdzējušo afgāņu tulku ģimenēm, kas izmitinātas Raseiņos un kurām Lietuva piešķīrusi politisko patvērumu. Šim nolūkam rajona pašvaldības padome ļāvusi Raseiņu proģimnāzijā izveidot piecas īpašās klases, be pagaidām nav zināms, vai visi bērni apmeklēs šo skolu, jo viņu vecākiem no šīs nedēļas ir tiesības brīvi pārvietoties.

Kā iepriekš stāstījis Raseiņu rajona mērs Andrjus Bautronis, afgāņi, kas sākotnēji bijuši noskaņoti pārcelties uz Viļņu, vēlāk sākuši apsvērt iespēju apmesties arī mazākās pilsētiņās, tostarp Raseiņos.