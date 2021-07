Lietuvā izsludina ārkārtējo situāciju saistībā ar nelegālo imigrantu pieplūdumu pāri Baltkrievijas robežai

Reaģējot uz krasu nelegālo imigrantu plūsmas pieaugumu pāri Baltkrievijas robežai, Lietuvas valdība piektdien nolēmusi izsludināt valsts mēroga ārkārtējo situāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norādījusi iekšlietu ministre Agne Bilotaite, kas iecelta par ārkārtējās situācijas operāciju vadītāju, tāds lēmums pieņemts ne tādēļ, ka būtu pieaudzis draudu līmenis, bet gan tāpēc, lai varētu vieglāk pieņemt lēmumus attiecībā uz loģistiku, finansējumu un citiem jautājumiem.

"Situācija nav tāda, ka būtu parādījušies milzīgi izaicinājumi, kurus mēs nespētu kontrolēt, bet ir ļoti svarīgi, lai mums būtu tāda tiesiskā sistēma un instrumenti, tehniskie un loģistiskie mehānismi, kas ļautu operatīvi pieņemt lēmumus attiecībā uz jauniem izaicinājumiem," valdības sēdē izteikusies ministre.

Arī premjerministre Ingrīda Šimonīte, kas piektdien Viļņā šo situāciju pārrunāja ar Eiropas Komisijas (EK) prezidenti Urzulu fon der Leienu, norādījusi, ka lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu "nevajadzētu dramatizēt", jo viens no galvenajiem tās mērķiem ir iesaistīt situācijas risināšanā pašvaldības.

Pēc viņas teiktā, viena no lielākajām problēmām saistīta ar pandēmijas situāciju un nepieciešamību Lietuvā nokļuvušos ārvalstniekus turēt karantīnā.

"Tas nozīmē, ka vajadzēs vairāk spēku un fizisko resursu, nekā būtu nepieciešams citā situācijā," uzsvērusi valdības vadītāja.

Sasaukt Valdības ārkārtējo situāciju komisijas sēdi, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, piektdien aicināja Valsts robežsardzes dienests (VSAT), kas aizvadītās diennakts laikā pie Baltkrievijas robežas aizturējis rekordlielu nelegālo imigrantu skaitu - 150 cilvēkus.

Kā norādīja VSAT, šis skaitlis trīskārt pārsniedz iepriekšējo lielāko vienas diennakts laikā aizturēto robežpārkāpēju skaitu.

Kopumā Lietuvā pāri Baltkrievijas robežai kopš gada sākuma mēģinājuši nokļūt 822 nelegālie imigranti - desmitkārt vairāk nekā visa pagājušā gada laikā.

No ceturtdienas priekšpusdienas līdz piektdienas rītam dažādās robežas vietās aizturētas pavisam 14 nelegālo imigrantu grupas, divās lielākajās no tām bijuši 42 un 32 cilvēki. Viņu skaitā ir Irākas, Irānas, Sīrijas, Afganistānas un Kamerūnas pilsoņi vai cilvēki, kas par tādiem uzdodas, daļai no viņiem nav nekādu dokumentu. Lielākā daļa jau lūguši Lietuvā patvērumu.

Lietuvas amatpersonām ir aizdomas, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz jaunajām Eiropas Savienības sankcijām, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Baltkrievija vairs neaizsargās Eiropu no nelegālajiem imigrantiem, narkotiku tirdzniecības un kontrabandas.

Pieaugot nelegālo imigrantu plūsmai, VSAT pastiprinājis Baltkrievijas robežas apsardzību, pārkārtojot spēkus un cita starpā norīkojot turp robežsargus no citām struktūrvienībām. Robežsardzei palīgā nākuši arī Sabiedrības drošības dienesta, Strēlnieku savienības un citu institūciju spēki.

No piektdienas pie Baltkrievijas robežas sāk strādāt arī ES robežsardzes aģentūras "Frontex" darbinieki.