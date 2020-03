Lietuva mudina Eiropas Savienību ilgtermiņā paredzēt pilnīgu pāreju uz atjaunojamo enerģiju

Lietuva un piecas citas valstis – Austrija, Dānija, Īrija, Luksemburga un Spānija – nosūtījušas Eiropas Savienības izpildvarai Eiropas Komisijai (EK) kopīgu vēstuli, aicinot ilgtermiņa klimata izmaiņu plānos paredzēt arī scenāriju, kurā 100% enerģijas tiek iegūta, izmantojot tikai atjaunojamos resursus.

"Klimata pārmaiņu radītie nopietnie riski ir [eiropiešu] bažu centrā. Kā līderiem mums ir atbildība pret jaunāko paaudzi parādīt, ka viņi ir sadzirdēti," teikts vēstulē, kuru parakstījuši visu sešu valstu vides un energoresursu ministri. Vēstule tieši atsaucas uz protestiem un gājieniem, kurus Eiropā organizē jaunieši, aicinot valdības vērst uzmanību uz nepieciešamību pēc ilgtermiņa politikas enerģijas un vides glābšanas nozarēs.

2018. gada novembrī EK atklāja kopumā astoņus enerģijas patēriņa scenārijus 2050. gadam, iezīmējot potenciālās izmaiņas dabā dažādu pasākumu ieviešanas rezultātā. Tas tika darīts, lai politiķiem būtu vieglāk virzīties uz Parīzes klimata pārmaiņu konferencē nospraustajiem mērķiem.

Tomēr neviens no astoņiem scenārijiem pat neapsvēra absolūtu pāreju uz atjaunojamajiem resursiem, kā rezultātā tikai divos no tiem paredzēts sasniegt vēlamo klimata neitralitāti, kad siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisija ir tik pat liela, cik to absorbcija.

Eiropas valstu līderi šos divus scenārijus izvēlējās par vēlamo politikas veidošanas ceļu, tomēr sešu valstu pārstāvju vēstulē izteikts aicinājums virzīties uz pilnīgu enerģijas ieguvi no atjaunojamajiem resursiem, īpašu uzsverot, ka nepieciešams to panākt elektroenerģijas ieguves sektorā. "Aicinām uzsākt šo darbu [scenārija izstrādi] tik ātri, cik vien iespējams," teikts vēstulē.