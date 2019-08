Lietuvā NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā pārņems Beļģija un Dānija

NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju Lietuvā septembra sākumā Beļģija un Dānija pārņems no Ungārijas un Spānijas, piektdien paziņoja Lietuvas Aizsardzības ministrija.

Lietuvas Gaisa spēku bāzē Šauļos misijas vadību pārņems Beļģija un Dānija, kas katra izvietos četrus iznīcinātājus "F-16".

Kopš maija misiju veica Ungārija ar četriem iznīcinātājiem JAS-39 "Gripen". Misiju Šauļos pastiprināja Spānijas karavīri ar pieciem iznīcinātājiem "F-18".

Oficiāla kontingenta nomaiņas ceremonija Šauļos notiks 3.septembrī. Tajā piedalīsies Lietuvas aizsardzības ministra vietnieks Vītauts Umbrass, Lietuvas bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Valdemars Rupšis, NATO Gaisa spēku apvienotā štāba komandieris ģenerālis Džefrijs Lī Haridžans, vēstnieki un citi viesi.

Jau vēstīts, ka Emari aviobāzē Igaunijā Lielbritānijas karavīrus, kas misijā piedalījās ar iznīcinātājiem "Eurofighter Typhoon", pirmdien nomainīs Čehijas kontingents ar pieciem iznīcinātājiem "Gripen".

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.