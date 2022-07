Lietuvā nogādāts Ukrainai paredzētais bezpilota kaujas lidaparāts "Bayraktar"

Lietuvā nogādāts Turcijā ražotais bezpilota kaujas lidaparāts "Bayraktar", kurš tālāk tiks nodots Ukrainas armijai, pirmdien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks.

"Bayraktar" "Vanagas" ("Vanags") ar visu iegādāto munīciju jau ir Lietuvā!" ministrs rakstīja tviterī.

"6.jūlijā mēs to īsi prezentēsim Šauļu gaisa spēku bāzē un pēc tam tas turpinās ceļu uz Ukrainu," pavēstīja ministrs.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! 🇺🇦