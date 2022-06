Lietuva plāno militārās mobilitātes projektos piecu gadu laikā ieguldīt pusmiljardu eiro

Lietuva plāno piecu gadu laikā ieguldīt militārās mobilitātes projektos aptuveni 500 miljonus eiro, otrdien paziņojis satiksmes ministrs Marjus Skuodis.

Pēc viņa teiktā, pusi šīs summas iecerēts saņemt no Eiropas Komisijas (EK), bet otru pusi Lietuva atvēlēs no sava budžeta.

"Runa ir par autoceļiem, dzelzceļiem, lidostām un jūras ostu, lai sabiedrotie varētu ērti pārvietoties visos virzienos," skaidrojis Skuodis, kas otrdien ar aizsardzības ministru Arvīdu Anušausku vienojies par prioritārajiem projektiem.

Kā kopīgā preses konferencē uzsvēruši abi ministri, šīs investīcijas kalpos ne tikai Lietuvas karavīru un viņu ārvalstu sabiedroto mobilitātes uzlabošanai, bet nodrošinās labākus ceļus arī pašiem iedzīvotājiem.

Aizsardzības ministrijas un Satiksmes ministrijas kopīgajā projektu sarakstā iekļauta tālāka maģistrāles "Via Baltica" rekonstrukcija no Marijampoles līdz Polijas robežai, Jonavas dienvidaustrumu apvedceļa izbūve, tiltu rekonstrukcija maģistrālē Viļņa-Klaipēda, signalizācijas un ar to saistīto sistēmu modernizācija dzelzceļa "Rail Baltica" posmā starp Kauņu un Polijas robežu un Kauņas lidostas lidmašīnu perona paplašināšana un seguma pielāgošana militāro lidmašīnu vajadzībām.

Šos un citus infrastruktūras projektus plānots īstenot līdz 2027. gadam.

Skuodis norādījis, ka satiksmes drošības sistēmu uzstādīšana ļaus Lietuvā īsākā laikā nogādāt vairāk preču no Ukrainas, kurai šobrīd eksportēt labību neļauj Krievija, bloķējot Melnās jūras ostas.

Savukārt Anušausks uzsvēris, ka militārās mobilitātes nodrošināšana ir svarīga arī tādēļ, lai palielinātu sabiedroto klātbūtni Lietuvā.

Šogad Lietuva militārās mobilitātes projektiem jau saņēmusi no Eiropas Savienības (ES) 73 miljonus eiro

Kopumā ES teritorijā laikā no 2021. līdz 2027. gadam militārās mobilitātes apstākļu uzlabošanai paredzēti 1,69 miljardi eiro.