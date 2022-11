Lietuvā savāc pusmiljonu dolāru divu jūras dronu iegādei Ukrainas armijai

Lietuvā ziedojumos savākti 500 000 ASV dolāru (apmēram 480 000 eiro), lai Ukrainas Bruņotajiem spēkiem nopirktu divus jūras dronus, tviterī pavēstījis žurnālists Andrjus Tapins, kurš Lietuvā organizē līdzekļu vākšanas akcijas dronu iegādei Ukrainas armijai.

Tapins arī internetā sarīkojis balsošanu par jauno dronu vārdiem. Aptaujātie nobalsojuši par to, lai pirmajam dronam piešķirtu nosaukumu "PEACE Дец", bet otrajam dronam - vārdu "PEACE Да".

It is official.

Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"

Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet

Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F