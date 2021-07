Lietuvā uz robežas ar Baltkrieviju diennakts laikā aizturēts rekordliels nelegālo imigrantu skaits

Lietuvas robežsargi aizvadītās diennakts laikā pie Baltkrievijas robežas aizturējuši rekordlielu nelegālo imigrantu skaitu - 150 cilvēkus, piektdien paziņojis Valsts robežsardzes dienests (VSAT).

Šis skaitlis trīskārt pārsniedz iepriekšējo lielāko vienas diennakts laikā aizturēto robežpārkāpēju skaitu, ziņu aģentūrai BNS pastāstījis VSAT pārstāvis Ģiedrjus Mišutis.

No ceturtdienas priekšpusdienas līdz piektdienas rītam dažādās robežas vietās aizturētas pavisam 14 nelegālo imigrantu grupas, divās lielākajās no tām bijuši 42 un 32 cilvēki. Viņu skaitā ir Irākas, Irānas, Sīrijas, Afganistānas un Kamerūnas pilsoņi vai cilvēki, kas par tādiem uzdodas, daļai no viņiem nav nekādu dokumentu. Lielākā daļa jau lūguši Lietuvā patvērumu.

Visiem aizturētajiem tiks veikti Covid-19 testi, un līdz rezultātu saņemšanai viņi atradīsies izolācijā.

Kopumā Lietuvā pāri Baltkrievijas robežai kopš gada sākuma mēģinājuši nokļūt 822 nelegālie imigranti - desmitkārt vairāk nekā visa pagājušā gada laikā.

2020. gadā par nelikumīgu robežas šķērsošanas mēģinājumu aizturēts 81 ārvalstnieks, 2019.gadā - 46, 2018.gadā - 104 un 2017.gadā – 72.

Lietuvas amatpersonām ir aizdomas, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz jaunajām Eiropas Savienības sankcijām, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Baltkrievija vairs neaizsargās Eiropu no nelegālajiem imigrantiem, narkotiku tirdzniecības un kontrabandas.

Pieaugot nelegālo imigrantu plūsmai, VSAT pastiprinājis Baltkrievijas robežas apsardzību, pārkārtojot spēkus un cita starpā norīkojot turp robežsargus no citām struktūrvienībām. Robežsardzei palīgā nākuši arī Sabiedrības drošības dienesta, Strēlnieku savienības un citu institūciju spēki, pie Baltkrievijas robežas sāks strādāt arī Eiropas Savienības (ES) robežsardzes aģentūras "Frontex" darbinieki.