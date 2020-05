Lietuvas valdība pagarina karantīnu līdz 16. jūnijam; atvieglo ierobežojumus

Lietuvas valdība trešdien nolēma koronavīrusa pandēmijas dēļ valstī noteikto karantīnu pagarināt līdz 16. jūnijam ieskaitot, taču atviegloja vairākus ierobežojumus.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Par vienu stundu - līdz pulksten 23 - pagarināts atļautais kafejnīcu, restorānu, bāru un naktsklubu darba laiks.

No 1. līdz 15. jūnijam atļauts rīkot kultūras, izklaides, sporta pasākumus ārtelpās ar ne vairāk kā 300 skatītājiem, iekštelpās - ar ne vairāk kā 100 skatītājiem. Pasākumu laikā skatītājiem būs jāievēro vismaz viena metra savstarpējā distance ārtelpās un divu metru distance - iekštelpās.

No 16. jūnija pasākumos ārtelpās drīkstēs piedalīties līdz 500 cilvēkiem, iekštelpās - līdz 150 cilvēkiem.

Valdība arī atļāva veikt pasažieru avioreisus no lielāka skaita Eiropas valstu, kurās ir zems inficēšanās līmenis ar jauno koronavīrusu.

No jūnija avioreisi būs atļauti no valstīm, kurās inficēšanās līmenis pēdējās divās nedēļās nepārsniedz 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tiem, kas ieradīsies no šādām valstīm, vairs nebūs obligāta divu nedēļu pašizolācija. Valstu sarakstu katru pirmdienu publiskos veselības ministrs Aurēlijs Verīga.

Pašlaik šim kritērijam atbilst Austrija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Islande, Kipra, Norvēģija, Slovēnija, Šveice un Ungārija,

Brīva pārvietošanās starp Baltijas valstīm tika atļauta jau 15. maijā.

Karantīna Lietuvā tika noteikta 16. martā, un tā vairākkārt pagarināta.