Lietuvas valdība pagarina karantīnu līdz 31. maijam, bet būtiski atvieglo ierobežojumus

Lietuvas valdība trešdien pagarinājusi Covid-19 krīzes dēļ noteikto karantīnu līdz 31. maijam, bet būtiski atvieglojusi vairākus līdzšinējos ierobežojumus.



Jau no pirmdienas, 11. maija, Lietuvā darba, biznesa vai studiju nolūkā varēs iebraukt Polijas pilsoņi, bet no piektdienas, 15. maija, būs atļauts brīvi ieceļot Igaunijas un Latvijas pilsoņiem. Nedz uz Polijas, nedz Baltijas valstu pilsoņiem netiks attiecināta prasība par obligātu 14 dienu pašizolāciju. Tā neattieksies arī uz Lietuvas pilsoņiem, kuri atgriezīsies no darba, studijām vai biznesa darīšanām Polijā, kā arī no Latvijas vai Igaunijas.

No 11. maija, ievērojot piesardzības pasākumus, būs atļauti pasažieru pārvadājumi prāmjos uz Klaipēdu ne tikai no Ķīles, bet arī no Rostokas un Trāvemindes.

Drīzumā tiks atkal atvērti vairāki robežas šķērsošanas punkti, kuri līdz šim bija slēgti. Lietuvas un Polijas robežu jau no 11. maija varēs šķērsot ne tikai Kalvarijas-Budziško, bet arī Lazdiju-Aradninku robežpunktā. Savukārt pāri Latvijas un Lietuvas robežai no 15. maija drīkstēs doties ne tikai Saloču-Grenctāles robežas šķērsošanas punktā, bet arī Būtiņģes-Rucavas un Smelīnes-Medumu robežpunktos.

No 18. maija Lietuvā atkal darbosies bērnudārzi, sporta klubi un skaistumkopšanas saloni, atsāksies zobārstniecības pakalpojumu sniegšana, būs atļauts apmeklēt pacientus slimnīcās un rīkot brīvdabas pasākumus nelielām cilvēku grupām. Tikmēr skolas līdz turpmākajam valdības lēmumam paliks slēgtas.

Nodarbībās ar treneri sporta klubos drīkstēs piedalīties grupas, kurās dalībnieku skaits nepārsniegs desmit. Brīvā dabā būs atļauti pasākumi, kuros dalībnieku skaits nepārsniedz 30, turpinot ievērot sociālās distancēšanās prasības, bet no 30. maija tādi pasākumi būs atļauti arī telpās.

Kā uzsvēris Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis, pat pie labākās gribas nav iespējams tūlīt atcelt visus ierobežojumus, jo sasteigti lēmumi varētu veicināt Covid-19 atgriešanos.

"Zinu, ka vairākus atvieglojumus sabiedrība tiešām ļoti gaida. Saprotu šīs cerības, bet lūdzu saprast arī mūs - lēmumi tiek pieņemti, ieklausoties mediķu un zinātnieku ieteikumos, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, novērtējot visus iespējamos riskus, un tas tiek darīts pakāpeniski, lai nenāktos atkal ķerties pie ļoti stingriem ierobežojumiem visās jomās," viņš skaidrojis.

Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī atzinis par labu, tomēr, pēc viņa teiktā, tas nebūt nenozīmē, ka pienācis laiks pilnībā atgriezties pie ierastās dzīves kārtības.

Karantīna, kas Lietuvā tika noteikta 16. martā, ir pagarināta jau četras reizes – iepriekšējā reizē līdz 11. maijam, bet tās režīms jau ceturto nedēļu pakāpeniski tiek mīkstināts.

Jau ziņots, ka triju Baltijas valstu premjerministri trešdien vienojās no 15. maija atvērt savas iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai.