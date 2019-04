Līgumu laušana, sankcijas un asi vārdi: Kā Trampa komanda lenc Irānu

Vairākos starptautiski svarīgos jautājumos ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas ārpolitika bijusi neordināra, bet ASV–Irānas attiecību jomā Baltā nama saimnieks kopumā bijis visai konsekvents. Asa retorika, kodollīguma saistību saraušana un ekonomisko sankciju atjaunošana ir tikai daži no piemēriem, kas raksturo Trampa administrācijas stingro nostāju pret Irānu. Piedāvājam ieskatu Donalda Trampa īstenotajā politikā pret Islāma Republiku un skaidrojam tās ietekmi gan reģionālā, gan globālā mērogā.

ASV–Irānas attiecības kļuva saspīlētas pēc Islāma revolūcijas 1979. gadā, kad varu zaudēja Rietumiem lojālais šahs Muhameds Reza Pehlevī. Irānā izveidojās teokrātisks režīms, kas ieviesa būtiskas pārmaiņas valsts sociālajās un politiskajās struktūrās, tostarp pārskatīja attiecības ar ASV – Savienotās Valstis no ilggadēja Irānas sabiedrotā kļuva par jaundibinātās Islāma Republikas pretinieku.

Šo 40 gadu laikā kopš Islāma revolūcijas ASV–Irānas attiecībās saglabājušies vairāki saspīlējumi, kuri noveduši pie savstarpējiem pārmetumiem, draudiem, kā arī pretrunīgi vērtētiem politiskiem lēmumiem. Arī Trampa administrācijas laikā ASV–Irānas attiecības joprojām vērtējamas kā sarežģītas, un tajās parādījušies jauni izaicinājumi.

Normalizāciju nomaina stingrāka politika

Tramps ieturējis stingru nostāju pret Irānu, kritizējot Islāma Republikas īstenoto politiku reģionā, kā arī veicot konkrētas darbības ar nolūku ierobežot Irānu, piemēram, izstājoties no 2015. gadā parakstītās Irānas kodolvienošanās (JCPOA) un atjaunojot ekonomiskās sankcijas pret Tuvo Austrumu valsti.

Politikas analītiķis Kians Tadžbakšs portālā "Foreign Affairs" norāda, ka Trampa administrācijas īstenotā Irānas politika atšķiras no viņa priekšgājēja Baraka Obamas izvēlētās pieejas. Obamas administrācija vairāk fokusējās uz ASV–Irānas divpusējo attiecību normalizāciju, savukārt Trampa politika primāri pievērsusies centieniem ierobežot Irānas reģionālo ietekmi un ballistisko raķešu programmu, norāda eksperts.

Lēmums pārtraukt ASV dalību Irānas kodollīgumā bija viens no nopietnākajiem signāliem, ka Trampa administrācijas politika pret Irānu būs stingra un ka Vašingtona neizvairīsies no politiskas konfrontācijas ar Islāma Republiku. Zīmīgi, ka Tramps dalību Irānas kodollīgumā pārtrauca, neskatoties uz to, ka vairākas ASV sabiedrotās Eiropā – Lielbritānija, Francija un Vācija – uz šādu rīcību skatījās ļoti skeptiski un centās prezidentu pārliecināt, ka izstāšanās ir kļūda.

"Tā ir briesmīga, vienpusēja vienošanās, kuru nekad nedrīkstēja parakstīt," Irānas kodollīgumu raksturoja Tramps. Pēc līguma saraušanas, turpinot konfrontējošo nostāju, Trampa administrācija aizvadītā gada novembrī ieviesa ekonomiskās sankcijas pret Irānas finanšu, kuģniecības un enerģētikas sektoriem. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, kurš arī atbalstījis stingrāku politiku pret Irānu, izteicās, ka šīs ir nopietnākās sankcijas, kādas jebkad ieviestas pret Irānu, un norādīja, ka to mērķis ir apturēt Teherānas "destabilizējošās darbības" Tuvajos Austrumos (galvenokārt Jemenā, Sīrijā, Libānā un Irākā), ziņo "The Guardian". Pompeo teiktais arī apliecina, ka viens no Trampa administrācijas mērķiem ir mazināt Irānas reģionālo ietekmi.