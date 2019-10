Likums par necieņu pret varu Krievijā: 78% gadījumu sodīti Putina apvainotāji

Starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības grupa "Agora" apkopojusi, kā Krievijā tiek piemērots likums par necieņas izrādīšanu pret varu, un konstatējusi, ka vairumā gadījumu sodanaudas piemērotas par izteikumiem, kuros pieminēts prezidents Vladimirs Putins.

Likums, kas paredz sodus par necieņas izrādīšanu pret Krievijas varu, stājās spēkā 18. martā, atgādina portāls "Currenttime".

Saskaņā ar "Agoras" ziņojumu par likuma darbības pirmo pusgadu, 78% soda naudu piemēroti par izteikumiem pret prezidentu Putinu. Pēc tam biežuma vietā seko sodi par spēka struktūru un gubernatoru aizskaršanu, secina "Agora".

Kopumā katra otrā ierosinātā lieta jeb 23 gadījumi beigušies ar sodanaudas piemērošanu par kopējo summu 675 tūkstoši rubļu (9590 eiro). Spriedumi par vēl 170 tūkstošu rubļu kopējo summu ir pārsūdzēti vai vēl nav stājušies spēkā.

No 45 lietām 26 (57,8%) saistītas ar izteikumiem par Putinu, no tām tikai trīs gadījumos sods nav piemērots. No 23 gadījumiem, kuros piemērota soda nauda, 18 (78,3%) ir par Putinu, teikts ziņojumā.

Likums par necieņas izrādīšanu pret valsts varu paredz sodanaudas par tādas informācijas izplatīšanu, kas "aizskar cilvēka godu un sabiedrības morāli, izrāda klaju necieņu pret sabiedrību, valsti, oficiāliem valsts simboliem, Konstitūciju vai valsts varu īstenojošajām struktūrām".

Par atkārtotu šī normatīvā akta pārkāpumu paredzēts līdz 200 tūkstošiem rubļu (2840 eiro) sods vai arests līdz 15 diennaktīm.

Likums attiecināms arī uz varu aizskarošiem uzrakstiem uz sētām, bet mediji nedrīkst publicēt atklātas šādu pārkāpumu fotogrāfijas, lai paši nepārkāptu likumu.

Saskaņā ar Krievijas mediju ziņām, starp soda saņēmējiem ir Novgorodas apgabala iedzīvotājs Jurijs Kartiževs, kurš soctīklos ierakstīja "Putins ir pasaku pamuļķis" (долбоёб).

Savukārt Vologdas apgabala iedzīvotājs Jurijs Šadrins sodīts par ierakstu, ka "Putins ir īsts nevis pasaku pamuļķis".

Arhangeļskas apgabala tiesa piesprieda 15 tūkstošu rubļu (204 eiro) sodu kādam iedzīvotājam Georgijam Minjaevam, kurš kritizēja Putinu par braukšanu pie kravas automašīnas stūres bez piesprādzētas drošības jostas Krimas tilta atklāšanas laikā - tiesa Minajeva komentāros saskatīja varas apvainošanu.