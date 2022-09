Limana ir faktiski aplenkta; okupanti grasās izlauzties uz Torski (16:29)

Ukrainas Bruņotie spēki, domājams, ir gandrīz pabeiguši Doneckas apgabala pilsētas Limanas aplenkšanu un pārrāvuši Krievijas spēkiem kritiskas sauszemes apgādes līnijas, savā ikdienas ziņojumā raksta ASV bāzētā domnīca "The Institute for the Study of War" (ISW).

ISW eksperti norāda, ka par to ziņo karu atbalstošie Krievijas militārie blogeri, kuriem pienāk informācija no kaujas lauka. Saskaņā ar šajos "Telegram" kanālos rakstīto ukraiņi ir pārrāvuši okupantu aizsardzību un noslēguši pēdējo ceļu, pa kuru varēja apgādāt Limanā izvietoto armijas grupējumu.

Situācija šajā rajonā tiek raksturota kā "galēji sarežģīta". Ziņojumā citēts kāds no blogeriem, kurš raksta, ka ukraiņi Limanai uzbrūk no trim pusēm.

Savukārt Vašingtonas Ārpolitikas institūta darbinieks Robs Lī raksta, ka "kabata" var sagrūt jau vakarā vai rīt, kas aizēno Maskavā gaidāmo Ukrainas teritoriju aneksijas pasākumu.

Viņaprāt ir maz ticams, ka Krievija vēl spēs atvilkt spēkus no Limanas bez smagiem zaudējumiem. Krievija cieš no dzīvā spēka un rezervju trūkuma Donbasā, viņš norāda. Limanas zaudēšana var novest pie tālākas Ukrainas spēku virzības dziļāk Donbasā, viņš rezumē.

To summarize, several Russian telegram channels are warning that the battle in Lyman is at a critical point and that Ukraine is advancing from the north and southeast. Possible that the pocket collapses tonight or tomorrow, which would overshadow the annexation announcement.