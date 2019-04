Londonā arestēts 'WikiLeaks' dibinātājs Asanžs

Ekvadoras vēstniecībā Londonā arestēts viens no vietnes "WikiLeaks" dibinātājiem Džulians Asanžs, ceturtdien vēsta raidsabiedrība BBC.

47 gadus vecais Asanžs Ekvadoras vēstniecībā patvērās pirms septiņiem gadiem, lai izvairītos no viņa izdošanas Zviedrijai, kur pret viņu bija ierosināta lieta kā pret aizdomās turamo izvarošanā. Pērn šī lieta izbeigta. Asanžs baidījās, ka Zviedrija varētu viņu izdot ASV.

Londonas policija paziņojusi, ka Asanžs arestēts par tiesas nosacījumu nepildīšanu. Viņa advokāts norāda, ka vīrietis aizturēts par atbrīvošanas no aresta noteikumu pārkāpšanu un, pamatojoties uz britu izdošanas līgumu ar ASV.

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law