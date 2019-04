Londonā arestēts 'WikiLeaks' dibinātājs Asanžs

Ekvadoras vēstniecībā Londonā arestēts viens no vietnes "WikiLeaks" dibinātājiem Džulians Asanžs, ceturtdien vēsta raidsabiedrība BBC.

47 gadus vecais Asanžs Ekvadoras vēstniecībā patvērās pirms septiņiem gadiem, lai izvairītos no viņa izdošanas Zviedrijai, kur pret viņu bija ierosināta lieta kā pret aizdomās turamo izvarošanā. Pērn šī lieta izbeigta. Asanžs baidījās, ka Zviedrija varētu viņu izdot ASV.

Ekvadoras prezidents Lenins Moreno iepriekš paziņoja, ka atsauc Asanžam piešķirto patvērumu pēc atkārtotiem starptautisko konvenciju pārkāpumiem no Asanža puses. Asanžam jau trešdien atņemta Ekvadoras pilsonība, pamatojoties uz pārkāpumiem viņa aizpildītajos dokumentos.

Policija Ekvadoras vēstniecībā Londonā ieradusies pēc vēstnieka uzaicinājuma, paziņoja Skotlendjards.



Asanžs atrodas Londonas centrālajā policijas iecirknī un tiks nogādāts tiesā, kad tas būs iespējams, teikts policijas paziņojumā.

Arests seko intensīvam dialogam starp Ekvadoru un Lielbritāniju, paziņoja britu ārlietu ministrs Alans Dunkans.

Aizturēšana notiek dienu pēc tam, kad “WikiLeaks” paziņoja par spiegošanas operāciju, kas esot izvērsta pret Asanžu.

"Delfi", atsaucoties uz aģentūru LETA jau vēstīja, ka pēc Zviedrijas apsūdzību izbeigšanas Asanžs joprojām var tikt aizturēts, ja atstās vēstniecību, jo 2012. gadā pārkāpis nosacījumus atbrīvošanai no apcietinājuma.

Asanžs, kura izveidotā tīmekļa vietne publiskojusi desmitiem tūkstošu slepenu ASV dokumentu, vienmēr noliedzis, ka būtu vainīgs viņam izvirzītajās apsūdzībās izvarošanā. Viņš atteicies doties uz Zviedriju, baidoties no izdošanas ASV, kur varētu tikt tiesāts par šo dokumentu publiskošanu.

Nesen nāca gaismā, ka Asanžam ASV izvirzītas apsūdzības, taču joprojām nav zināms šo apsūdzību saturs.

Londonas policija paziņojusi, ka Asanžs arestēts par tiesas nosacījumu nepildīšanu. Viņa advokāts norāda, ka vīrietis aizturēts par atbrīvošanas no aresta noteikumu pārkāpšanu un, pamatojoties uz britu izdošanas līgumu ar ASV.

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law