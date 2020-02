Londonā policija nošauj vīrieti, kurš sadūris vairākus cilvēkus

Londonā policija svētdien nošāvusi vīrieti, kurš uzbrukumā ar nazi ievainojis divus cilvēkus, un likumsargi uzskata, ka uzbrucējam bijuši teroristiski motīvi.

Incidents noticis Londonas dienvidu rajonā Stretemā.

"Varam apliecināt, ka vīrietis, kuru šodien aptuveni plkst.14 [16 pēc Latvijas laika] Stretemā (..) sašāva policija, ir atzīts par mirušu," sacīts ierakstā Londonas policijas tvitera kontā.

Pēc policijas sniegtajām ziņām, viens no cietušajiem ir smagā stāvoklī un viņa dzīvība ir apdraudēta, vēl vienam cietušajam ir ievainojumi, kas dzīvību neapdraud. Trešajam cietušajam ir nenozīmīgi ievainojumi, kas radušies, plīstot stikliem, raksta raidorganizācija BBC.

"Apstākļi tiek izvērtēti; incidents ir pasludināts par saistītu ar terorismu," piebildusi policija.

Policija nesniedz informāciju ne par uzbrucēju, ne par uzbrukuma gaitu.

Telekanāls "Sky News", atsaucoties uz anonīmiem avotiem drošības struktūrās, vēsta, ka uzbrucējs bijis islāmistu terorists.

Savukārt telekanāla "BBC News" interneta vietne ziņo, ka videomateriālos redzams, ka nošautajam uzbrucējam mugurā ir, pēc visa spriežot, spridzinātāja pašnāvnieka veste.

Notikuma vietā ieradušies policijas un ātrās palīdzības automobiļi, gaisā riņķoja policijas helikopteri.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.