Lordu palāta apstiprina likumprojektu bezvienošanās breksita bloķēšanai

Lielbritānijas parlamenta augšpalāta - Lordu palāta - piektdien apstiprināja likumprojektu, kas dos iespēju bloķēt bezvienošanās breksitu, un tagad tas vēl jāapstiprina karalienei Elizabetei II.

Sagaidāms, ka karaliene pirmdien apstiprinās likumprojektu un tas stāsies spēkā.

Jau vēstīts, ka Apvienotās Karalistes parlamenta apakšpalāta - Pārstāvju palāta - trešdien, 4.septembrī, atbalstīja likumprojektu, kas dos iespēju bloķēt bezvienošanās breksitu, bet noraidīja premjerministra un Konservatīvās partijas līdera Borisa Džonsona tūlīt pēc tam iesniegto priekšlikumu sarīkot pirmstermiņa vēlēšanas 15.oktobrī.

Ar 327 balsīm par un 299 balsīm pret apakšpalāta trešajā lasījumā apstiprināja likumprojektu, kas ļaus uzdot premjerministram pieprasīt ES breksita atlikšanu līdz 31.janvārim, ja vien parlaments līdz 19.oktobrim nebūs apstiprinājis izstāšanās vienošanos vai arī atbalstījis bezvienošanās breksitu. Par likumprojektu balsoja arī grupa konservatīvo deputātu, kas sadumpojušies pret Džonsona breksita politiku.

Džonsons ir apsolījis, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedza, ka vēlētos bezvienošanās breksitu, taču uzstāja, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.