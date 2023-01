Luhanskas apgabalā norit kaujas par stratēģiski nozīmīgu šoseju, ziņo britu izlūki

Pēdējo piecu dienu laikā Krievijas un Ukrainas spēki cīnījušies par kontroli pār šoseju P66, kas atrodas uz ziemeļiem no Krievijas kontrolētās Luhanskas apgabala pilsētas Kreminas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka P66 ir galvenais piegādes ceļš Donbasa frontes ziemeļu daļai no Belgorodas apgabala Krievijā. Kopš oktobra Ukrainas artilērijas uzbrukumi ir traucējuši tā izmantošanu.

Ja Ukraina spētu nodrošināt kontroli pār šo lielceļu, tas, ļoti iespējams, vēl vairāk iedragās Krievijas aizsardzību Kreminā, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023

