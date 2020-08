Lukašenko apsūdz Rietumus 'diplomātiskā kara' izvēršanā

Eiropas Savienības (ES) augstākajiem diplomātiem ceturtdien pulcējoties Berlīnē sanāksmē, lai spriestu par sankcijām pret Baltkrievijas vadību, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko Minskā valdības sēdē apsūdzēja Rietumus "diplomātiskā kara" izvēršanā pret viņa valsti.

"Notiek diplomātisks karš," augstāko amatpersonu sanāksmē Minskā sacīja autoritārais līderis. Viņš arī no jauna apsūdzēja Poliju, ka tai esot teritoriālas pretenzijas uz Grodņas apgabalu. "Jūs redzat šos paziņojumus - ja Baltkrievija izjuks, tad Grodņas apgabals tiks Polijai. Viņi par to jau atklāti runā, guļ un redz. Nekas viņiem šajā ziņā nesanāks, to es zinu pavisam noteikti," sacīja Lukašenko. "Valsts šobrīd ir spiesta tērēt milzu naudu, lai stabilizētu situāciju uz rietumu robežām, kur ir ir pārsviestas dažas mūsu kara daļas," norādīja līderis.

Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9.augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā tūkstošiem cilvēku aizturēti, vairāki simti ievainoti. Daudzu valsts uzņēmumu strādnieki streiko.

Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem vēlēšanās Lukašenko, kas ir pie varas kopš 1994.gada, ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,1%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska. Arī Eiropas Savienība vēlēšanu rezultātus neatzīst.