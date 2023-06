Lukašenko dumpja laikā pavēlējis Baltkrievijas armijai būt 'pilnā kaujas gatavībā'

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko otrdien aizvadījis preses konferenci, paziņojot par pavēli armijai būt pilnā kaujas gatavībā Krievijā notikušā dumpja laikā un komentējot savu iesaisti tā apturēšanā.

Pēc notikumiem Krievijā Lukašenko esot devis pavēles armijai būt pilnā kaujas gatavībā, un visi spēki, tostarp policija tādā arī bijuši, raksta "Sky News".

Ziņots, ka tieši Lukašenko panācis "Vagner" gājiena uz Maskavu apturēšanu. Taču Baltkrievijas diktators uzstāj, ka viņš nav "varonis", un ka par tādiem nevajadzētu uzskatīt arī Prigožinu un Vladimiru Putinu.

"Es teicu: nekādā gadījumā netaisiet no manis varoni, ne no manis, ne no Putina, ne no Prigožina, jo mēs ļāvām situācijai izslīdēt no rokām, un tad domājām, ka tā atrisināsies pati no sevis, bet tā nebija," izteicās Lukašenko. "Un sadūrās divi cilvēki, kas karoja frontē. Šajā gadījumā varoņu nav."