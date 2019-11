65 gadus vecais Aleksandrs Lukašenko pie varas Baltkrievijā ir jau ceturtdaļgadsimtu, un likumsakarīgi rodas jautājums, cik ilgi vēl viņš saglabās grožus savās rokās un kāda būs Baltkrievijas politiskā iekārta pēc viņa.

Jau rakstījām par ekspertu brīdinājumiem, ka ir pienācis laiks pievērst uzmanību situācijai Baltkrievijā un ka Baltkrievija var kļūt par jaunu krīzes centru Eiropā neatrisinātu pretrunu Maskavas un Minskas attiecībās dēļ.

Šoreiz pievēršamies Baltkrievijas iekšpolitikai un prezidenta varas pēctecības jautājumam. Par to, vai Lukašenko gatavojas varas maiņai pēc sevis, "Rīgas konferences 2019" laikā jautāju Baltkrievijas Stratēģisko un ārpolitisko pētījumu centra direktoram Arsēnijam Sivickim.

"Jā, viņš gatavojas varas pārejai," pārliecināti atbild analītiķis. Viena no norādēm uz to ir Lukašeno runas par konstitucionālo reformu – atsaucoties uz dažādiem paziņojumiem, viņš vēlētos pārdalīt varu no prezidenta uz parlamentu un valdību, skaidro Sivickis.