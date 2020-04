Lukašenko hokeja komandas spēlētājam atklāj Covid-19

Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko hokeja komandas spēlētājs Dmitrijs Meleško ir hospitalizēts un viņam apstiprināta inficēšanas ar Covid-19, atsaucoties uz prezidenta preses sekretāri Nataļju Eismonti, ziņo aģentūra "RIA Novosti".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

"Prezidenta hokeja komandas spēlētājs Dmitrijs Meleško patiešām ir hospitalizēts ar diagnozi pneimonija. Saņemts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts," apstiprina Eismonta.

Pirms tam tīmeklī jau klejoja informācija, ka ar Covid-19 saslimis viens no Lukašenko komandas spēlētājiem.

Uz jautājumu, vai Lukašenko pēdējā laikā ir kontaktējies ar inficēto spēlētāju, Eismonte atbild noliedzoši. "Dmitrijs saslima aptuveni nedēļu pēc Baltkrievijas amatieru hokeja čempionāta beigām, kad visa komanda atradās atvaļinājumā," viņa uzsver.

Meleško kopā ar Lukašenko piedalījās amatieru čempionāta fināla spēlēs, kur prezidenta komanda sakāva Minskas apgabala komandu. Turnīrs noslēdzās 11. aprīlī, atgādina portāls "Tut".

Pats Lukašenko hokeju spēļu laikā televīzijas intervijā paziņoja, ka uz ledus laukuma "nav nekādu vīrusu".

Eismonte uzsver, ka Lukašenko Covid-19 testu nav veicis un neveiks, jo tam neesot nepieciešamības, tāpat Lukašenko neizolēšoties.

Oficiāli Baltkrievijā nav pasludināta ne karantīna, ne pašizolācijas režīms. Tomēr skolēnu brīvdienas tika pagarinātas līdz 20. aprīlim. Savukārt Baltkrievijas futbola čempionāts turpina savu norisi. Tāpat nav aizliegti publiski dievkalpojumi un 25. aprīlī ieplānotā valsts mēroga sestdienas talka pagaidām nav atcelta. Līdz šim nav ziņots arī par 9. maija parādes atcelšanu.

13. aprīlī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka valstī neviens cilvēks nav nomiris un nenomirs no Covid-19, bet tie, kas tomēr miruši, dzīvību zaudējuši "hronisku slimību buķetes" dēļ.

Vēl martā Lukašenko Covid-19 profilaksei ieteica iedzīvotājiem savlaicīgi brokastot, pusdienot un vakariņot, kā arī iet pirtī un dzert degvīnu. Covid-19 pandēmiju viņš nosauca par psihozi.

Tomēr aprīlī Baltkrievija lūdza Eiropas Savienībai finansiālu palīdzību cīņas pret jaunā koronavīrusa izplatības laikā, raksta "Currenttime".

Baltkrievijā oficiāli zināmais Covid-19 inficēto skaits otrdien ir 6242, un 51 cilvēks ir miris.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 2,5 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 792 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miris vairāk nekā 171 tūkstotis cilvēku, no kuriem vairāk nekā 42 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 659 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.