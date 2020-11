Bijušais diplomāts Valērijs Cepkalo ir viens no Baltkrievijas prezidenta amata pretendentiem, kuram Aleksandra Lukašenko režīms liedza oficiālu startēšanu vēlēšanās. Pēc krimināllietas ierosināšanas viņš bēga uz Krieviju, kas kalpoja par ieganstu spekulācijām, ka viņš varētu būt "Kremļa cilvēks", – intervijā portālam "Delfi" viņš strādāšanu Maskavas interesēs noliedz.

Krievijas intereses Baltkrievijā nav noliedzamas, un tas dod pamatu dažādām aizdomām un spekulācijām. Pats Lukašenko ir izplatījis stāstus, ka viens no nereģistrētajiem prezidenta amata kandidātiem Viktors Babariko ir Maskavas marionete. Lukašenko naratīvi gan mainās atkarībā no apstākļiem, un jau pēc vēlēšanām viņš visu "ļaunumu" saskatīja Rietumos.

Taču arī opozīcijas iekšienē izskanējuši tādi pārmetumi. Piemēram, trimdā Londonā dzīvojošais "vecās" Baltkrievijas opozīcijas pārstāvis Nikolajs Halezins par Kremļa interešu pārstāvjiem ir nodēvējis gan Babariko, gan Cepkalo, saistībā ar pēdējo uzsverot tieši viņa bēgšanas virzienu uz Krieviju.