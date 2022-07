Lukašenko ļauj Putinam izmantot Baltkrievijas gaisa telpu, ziņo ISW

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, visticamāk, turpinās piešķirt Krievijas spēkiem piekļuvi Baltkrievijas gaisa telpai, informē domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lukašenko ļauj Krievijas gaisa spēkiem piekļūt Baltkrievijas gaisa telpai, lai demonstrētu vismaz minimālu atbalstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Baltkrievija šādu atbalstu var sniegt, neriskējot ar savu bruņoto spēku tiešu militāru iesaisti Putina iebrukumā Ukrainā.

Ukrainas bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks brigādes ģenerālis Aleksejs Gromovs 7. jūlijā ziņoja, ka Baltkrievijas valdība pārvietojusi gaisa spēku bāzi Gomeļas apgabalā uz Krieviju.

11.jūlijā pirmo reizi kopš 4.jūlija Baltkrievijas gaisa telpā ielidoja Krievijas gaisa kuģu brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) lidmašīna, vēstīja Neatkarīga Baltkrievijas uzraudzības organizācija "The Hajun Project".

Uzraudzības organizācija atzīmēja, ka Baltkrievijas valdība arī ieviesa jaunus gaisa telpas ierobežojumus gar robežu ar Ukrainu, kur AWACS gaisa kuģis patrulēja no 10. jūlija līdz 11. jūlijam.

Kopumā šie dati, visticamāk, liecina, ka Lukašenko, cenšoties reaģēt uz Putina spiedienu, mēģina sniegt atbalstu karam Ukrainā bez tiešas Baltkrievijas militārās iejaukšanās.

Iespējamība, ka baltkrievi veiks tiešu militāru intervenci Ukrainā, joprojām ir zema, jo tas var ietekmēt Lukašenko režīma stabilitāti, secina ISW.